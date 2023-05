Fußball

08:12 Uhr

Kreisliga: Jahn Landsberg will den Hinspielerfolg wiederholen

Plus In der Meisterrunde der Fußball-Kreisliga ist Landsberg immer noch ohne Niederlage. In der Abstiegsrunde sind alle Teams aus dem Kreis Landsberg in Gefahr.

Von Margit Messelhäuser

Jahn Landsberg kommt dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga immer näher: Vier Spieltage vor Schluss ist das Team von Trainer Marcel Graf in der Meisterrunde immer noch ungeschlagen. In der Abstiegsrunde dagegen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens eines der drei Landkreis-Teams „erwischen“ wird.

Am vergangenen Spieltag gab es im Spitzenspiel der Meisterrunde zwischen Jahn Landsberg (18) und Geiselbullach (15) keinen Sieger – mit einem 1:1 teilten sich die Teams die Punkte. Diesmal muss für die Landsberger aber wieder mehr rausspringen, ist man doch beim immer noch sieglosen Wildsteig/Rottenbuch (9) zu Gast. Die Heimelf glänzt bislang als Remiskönig: Fünfmal holten sie in bislang sechs Spielen der Meisterrunde einen Punkt. Nur eine Niederlage kassierte Wildsteig – und die war gegen Jahn Landsberg. Ein gutes Omen für die Jahnler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

