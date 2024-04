Kreisliga: Landkreis-Teams können keinen Boden gutmachen

Plus In der Fußball-Abstiegsrunde der Kreisliga und Kreisklasse sind einige Mannschaften schon auf Abschiedstour. Igling verliert das Derby gegen Fuchstal.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und der Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreis-Teams.

Kreisliga Vor einer ganz schweren Aufgabe stand der FC Penzing bei Spitzenreiter Wessling. Dennoch wäre für Penzing mehr drin gewesen, doch die Einsatzbereitschaft passte nicht und so musste sich das Team von Trainer Michael Hasche 1:4 geschlagen geben. Bitter für die Penzinger war, dass Verteidiger Manuel Mayr schon nach vier Minuten verletzt vom Platz musste. Nach einem unnötigen Foul gab es Elfmeter für die Gastgeber und schon lag Penzing wieder früh zurück. "Nach der Trinkpause haben wir uns gefangen und der Ausgleich war clever heraus gespielt", sagte Michael Hasche. Nach der Pause allerdings kam von seiner Mannschaft zu wenig - und der Abstieg in die Kreisklasse rückt immer näher.