Fußball

17:21 Uhr

Kreisliga-Zugspitze: Die Landkreis-Teams gehen leer aus

Keine Punkte gab es für die Landkreis-Teams im Fußballkreis Zugspitze am vorletzten Spieltag.

Plus Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga gibt es für die Teams aus dem Kreis Landsberg keine Punkte. In Penzing könnte sich ein Trainerwechsel andeuten.

Nichts zu holen gab es für Dießen in der Gruppe 2 der Kreisliga. In Altenstadt kassierte das Team von Spielertrainer Philipp Ropers eine deutliche 0:5-Niederlage. Die Hausherren gingen früh in Führung und dann ging es Schlag auf Schlag. Bereits nach 25 Minuten war die Partie entschieden: Dießen lag 0:4 zurück. „Nach den beiden guten Spielen war es wieder ein Rückschlag“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Die zweite Halbzeit sei dann aber besser gewesen. Kurz vor Schluss traf Altenstadt noch mal zum 5:0-Endstand. Kurz vor Schluss traf Altenstadt noch mal zum 5:0-Endstand.

Trotz der 0:2-Niederlage in Aich sieht Penzings Trainer Josef Scheiblegger auch etwas Positives: „Es war spielerisch zumindest ein Schritt nach vorne.“ Doch auch am vorletzten Spieltag habe er wieder improvisieren müssen. „Wenn halt nur fünf Spieler von der ersten Mannschaft da sind, ist es schwierig.“ Zwar hätten auch die Ergänzungsspieler diesmal eine gute Leistung gezeigt, aber „das ist eigentlich nicht mein Anspruch“. Mit teilweise nur sieben Spielern im Training könne man allenfalls Schadensbegrenzung betreiben, so der Penzinger Coach. Eine Partie stehe noch aus, danach plant Scheiblegger ein Gespräch mit der Abteilungsleitung, wie es weitergehen soll. „Aber vielleicht können wir dann noch mal angreifen, wenn die Langzeitverletzten zurück sind.“

