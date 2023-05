Fußball

vor 39 Min.

Kurioses Spiel in Kaufering: Ein Gewitter sorgt für Durcheinander

Kurz bevor die Partie in der Fußball-Landesliga zwischen Kaufering und Gilching abgebrochen wurde: Die schwarzen Wolken

Plus Wegen eines Gewitters wird die Partie zwischen Kaufering und Gilching in der Fußball-Landesliga unterbrochen. Erst droht der Abbruch, dann wird wieder diskutiert.

Dass ein Fußballspiel wegen eines Gewitters unterbrochen wird, kommt öfter vor. So auch in Kaufering beim Landesliga-Abendspiel gegen Gilching. 4:1 für die Gastgeber stand es, als der Schiedsrichter vorschriftsmäßig unterbrach - und nach etwa einer halben Stunde war das Unwetter vorbei. Dennoch wurde nicht weitergespielt: "So etwas hab ich auch noch nie erlebt", kommentierte Kauferings Trainer Ben Enthart die Situation.

Es lief bereits die letzte Viertelstunde, als erste dunkle Wolken am Himmel aufzogen und auch die ersten Blitze zu sehen waren. Vor allem auf Kauferinger Seite hoffte man natürlich, dass man die letzten Minuten noch absolvieren kann. Doch es kam anders: Schnell rückte die Gewitterwand näher, Sturm kam auf und ehe der sintflutartige Regen einsetzte, waren die Spieler bereits in der Kabine, die meisten Zuschauer auf dem Heimweg. Zu diesem Zeitpunkt führte Kaufering etwa fünf Minuten vor Schluss hochverdient mit 4:2.

