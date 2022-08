Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering ist nicht zu halten

Plus Der Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering gewinnt verdient mit 2:0 gegen Schwabmünchen. Die Fußballer sorgen für eine Bestmarke und eine neue Regel kommt zum Einsatz.

Die Fußballer des VfL Kaufering bleiben auch im dritten Heimspiel der Landesliga ungeschlagen: Mit 2:0 setzt sich die Mannschaft von Trainer Ben Enthart gegen Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen durch. Und das Derby sorgt auch für eine neue Bestmarke.