Fußball

vor 18 Min.

Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering kann doch noch gewinnen

Plus Drei Niederlagen in Folge kassierte der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga. Gegen Durach kann das Team von Trainer Ben Enthart den Schalter umlegen.

Von Margit Meselhäuser

Drei Niederlagen in Folge hatten die Kauferinger Fußballer in der Landesliga zuletzt kassiert. Nicht schlimm, da man den Klassenerhalt bereits geschafft hat, aber ausgesprochen ärgerlich. Umso größer war die Freude, dass man gegen Durach zu Hause den Schalter umlegen konnten. „Die Mannschaft ist diesmal wieder an die Leistungsgrenze gegangen, hat sich so gezeigt, wie in den meisten Vorrundenpartien“, freute sich ein enorm erleichterter Kauferinger Trainer Ben Enthart.

Schon früh waren die Kauferinger in Führung gegangen: Felix Mailänder traf in der 9. Minute zum 1:0. „Man hat gleich gemerkt, wie das Selbstvertrauen gestiegen ist“, sagte Enthart – doch schon in der 13. Minute fiel der Ausgleich. „Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen gingen die Köpfe aber nicht so nach unten, wir haben das ziemlich gut weggesteckt.“

