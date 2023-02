Landesliga: Bei Kauferings Fußballern herrscht Frust pur

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering starten mit einem Nachholspiel in die Landesliga. Die Gastgeber treffen nur ein Mal und das reicht nicht aus.

Den Start nach der Winterpause haben sich die Landesliga-Fußballer des VfL Kaufering auf jeden Fall anders vorgestellt. Gegen den TSV Jetzendorf setzte es eine 1:3-Niederlage.