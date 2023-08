Landesliga: Bringt der Freitagabend dem VfL Kaufering wieder Glück?

Plus Der VfL Kaufering ist in der Tabelle der Fußball-Landesliga weit nach unten gerutscht. Auch der FC Kempten, der Freitag zu Gast ist, steht nicht viel besser da.

Eine Woche Zeit hatten die Kauferinger, um die bittere Niederlage in Memmingen zu verkraften. Mit 0:7 kassierte das Landesliga-Team bei der zweiten Mannschaft eine richtige Klatsche. Am Freitagabend, ab 18.45 Uhr, kann sich der VfL rehabilitieren, dann ist der FC Kempten zu Gast, der aktuell nur einen Punkt mehr als Kaufering besitzt. Und die Freitagabendspiele liefen bislang beim VfL ganz gut.

So richtig „angefressen“ war Trainer Christian Feicht nach der Niederlage – der höchsten, die er bislang mit einem Team kassiert hatte. Doch das Spiel ist längst abgehakt. „Man darf einfach nicht vergessen, dass wir viele Ausfälle hatten“, blickt Feicht im Gespräch mit unserer Zeitung noch einmal zurück. Mit der Mannschaft wurde die Partie analysiert und jetzt geht der Blick nach vorne.