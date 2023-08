Fußball

Landesliga: Der VfL Kaufering geht in Memmingen unter

Der VfL Kaufering kommt in Memmingen gewaltig unter die Räder.

Plus Der VfL Kaufering erlebt in der Fußball-Landesliga einen ganz bitteren Moment. Beim FC Memmingen II kommt das Team gewaltig unter die Räder.

Von Margit Messelhäuser

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga: Mit 0:7 musste sich das Team von Trainer Christian Feicht bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen geschlagen geben. Allein auf die Ausfälle will Feicht die Klatsche, wie er sagt, nicht schieben – und er kündigt Konsequenzen an.

Es war ein „gebrauchter Tag“ für den VfL Kaufering – und für Coach Christian Feicht. „Ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit einer Mannschaft 0:7 verloren habe“, sagt der Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar habe er auf einige Leistungsträger verzichten müssen – unter anderem fielen Paul Ansorge, Daniel Rimmer und Jonas Wille krank beziehungsweise verletzt aus – dennoch will er die Niederlage nicht allein darauf schieben. „ Memmingen war wirklich besser, es war deprimierend“, so der Trainer.

