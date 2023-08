Fußball

vor 35 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering gibt sich angriffslustig

Plus Der VfL Kaufering muss in der Fußball-Landesliga zum Tabellendritten Ehekirchen. Trotz der Rückschläge zuletzt ist die Stimmung gut.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Auch wenn die vergangenen zwei Niederlagen ausgesprochen bitter waren: „Es hilft nichts, nach hinten zu schauen, wir müssen nach vorne sehen“, sagt Kauferings Trainer Christian Feicht. Am Sonntag, ab 17 Uhr, ist er mit seiner Mannschaft beim FC Ehekirchen, dem Dritten der Fußball-Landesliga zu Gast. Keine einfache Aufgabe, aber es gibt einiges, das Feicht positiv stimmt.

Elf Gegentore in den vergangenen beiden Spielen bei nur einem Treffer (0:7 in Memmingen, 1:4 gegen Kempten) – daran mussten die Kauferinger erst mal knabbern. „Natürlich haben wir die Spiele aufgearbeitet“, so Feicht. Aber es bringe auch nichts, jetzt noch länger darauf herumzureiten. „Wir lassen die Köpfe nicht hängen, die Trainingseinheiten waren sehr gut“, gibt sich der Coach kämpferisch. Und vor Ehekirchen müsse man sich nicht verstecken. „Wir haben auch beim damaligen Tabellenführer Karlsfeld einen Punkt geholt“, ruft er in Erinnerung. Und nicht zu vergessen: Der aktuelle Spitzenreiter Schwabmünchen hat seine bislang einzige Niederlage in Kaufering einstecken müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen