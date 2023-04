Fußball

vor 36 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering kämpft mit der Motivation

Der VfL Kaufering (weiße Trikots) ist am Samstag in Weißenburg zu Gast.

Plus Der VfL Kaufering ist in der Fußball-Landesliga am Samstag in Weißenburg zu Gast. Im Gegensatz zum Gastgeber hat Kaufering den Klassenerhalt schon sicher.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gehen der VfL Kaufering und Gastgeber TSV Weißenburg ins Landesligaspiel am Samstag: Während die Kauferinger Fußballer den Klassenerhalt sicher haben und beruhigt dem Saisonende entgegenblicken können, müssen die Gastgeber noch bangen. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Eigentlich hasst Ben Enthart kaum etwas mehr, als zu verlieren. Doch zuletzt musste der Trainer der Kauferinger zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. „In der aktuellen Situation ist es schwer, den Spannungsbogen und die Motivation aufrechtzuerhalten“, räumt er ein. Als Aufsteiger haben er und sein Team den Klassenerhalt bereits sicher – und als Tabellendritter ist man zu weit von der Spitze, um da noch etwas bewegen zu können. „Natürlich sind die Niederlagen ärgerlich, aber irgendwie ist es auch menschlich, dass die Luft ein bisschen raus ist“, so der Trainer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen