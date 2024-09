Eine lange Durststrecke hat der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga hinter sich: Am 10. August hatte es zuletzt einen Sieg für das Trainerteam Sebastian Bonfert/Michael Grasse gegeben. In Durach setzten sich die Kauferinger aber im Kellerduell durch, auch wenn es wieder eine Zitterpartie war. Für das Trainerteam war es ein entscheidender Erfolg.

