Landesliga: Der VfL Kaufering kann sich nicht belohnen

Endlich den ersten Heimsieg in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga einfahren, das hatte sich der VfL Kaufering am Freitagabend vorgenommen. Ein ambitioniertes Ziel, schließlich war der Gast aus Kempten als Tabellendritter angereist. Dennoch wäre es den Kauferingern fast gelungen, doch in der Nachspielzeit fehlten die Nerven.

Es war ein sehr gutes Landesliga-Spiel, dass der VfL Kaufering und der FC Kempten den Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitagabend boten. Und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte der Gastgeber den - durchaus verdienten - ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. In der Nachspielzeit gab es nämlich noch Elfmeter für Kaufering, aber der Kemptener Keeper blieb Sieger. Immerhin: Nach dem 2:2 gegen Tabellenführer Jetzendorf haben die Kauferinger mit dem 1:1 gegen Kempten erneut gezeigt, dass sie auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten können.

Kempten macht von Beginn an viel Druck

Die Gäste aus Kempten machten von Beginn an viel Druck und das Spiel schien zu einer Abwehrschlacht für Kaufering zu werden. Doch die Defensive stand gut, blockte einen Schuss nach dem anderen ab und grätschte rechtzeitig in die Pässe. Auch wenn sich das Spiel zunächst rund um den Kauferinger Strafraum abspielte: Wirklich gute Chancen gab es für den Tabellendritten nicht. Stattdessen nutzten die Kauferinger ihren ersten Angriff in der 7. Minute gleich zur Führung: Fabian Schwabbauer sorgte mit einem satten Schuss für das 1:0.

Das Gegentor war auch ein Wirkungstreffer für Kempten, zwar hatten die Gäste weiter mehr Spielanteile, doch Kaufering setzte nun immer wieder Nadelstiche. Die Gastgeber hielten sich nicht lange mit Ballbesitz auf, sondern spielten sofort schnell nach vorne. Allerdings war auch Kemptens Abwehrverbund aufmerksam und die nächste gute Chance hatte auch der Gast, aber VfL-Keeper Michael Wölfle entschärfte den Schuss in der 15. Minute mit einer tollen Parade. Nur zwei Minuten später lief ein schöner Konter über Felix Mailänder, doch Niki Neuhaus verpasste knapp den Querpass. Bitter für Kaufering: Es war die letzte Aktion für Mailänder, er musste verletzt raus. Thomas Hasche fügte sich nahtlos ein und gegen Ende der ersten Halbzeit hatte Kaufering noch ein paar gute Möglichkeiten, Wölfle musste nur noch ein Mal rettend eingreifen.

Kaufering vergibt in der Nachspielzeit einen Elfmeter

Auch in der zweiten Halbzeit war es ein richtig gutes, munteres Spiel beider Teams. Kempten machte weiter Druck und bekam in der 67. Minute Schützenhilfe: Nach einem Angriff kam der Gast durch ein Eigentor von Philipp Bauer zum Ausgleich. Kaufering steckte den Rückschlag aber gut weg, machte Druck und Kempten konnte sich mehrfach nur durch Fouls retten. Doch wie schon in der ersten Hälfte - und fast der ganzen bisherigen Saison - ging der VfL mit seinen Chancen zu fahrlässig um. Dennoch gab es in der Nachspielzeit noch die große Chance, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Doch es sollte nicht sein, der Elfmeter wurde vergeben und es blieb beim 1:1 - aus Kauferinger Sicht zu wenig, das Team hätte sich den Sieg verdient gehabt.