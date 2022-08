Fußball

11:07 Uhr

Landesliga: Der VfL Kaufering liefert wieder einen Krimi ab

Der VfL Kaufering (weiße Trikots) bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen: Die Partie gegen den Mitaufsteiger in die Fußball-Landesliga, den SC Oberweikertshofen, endete 2:2-Unentschieden.

Plus In der Fußball-Landesliga ist der VfL Kaufering sein fünf Spielen ungeschlagen. Gegen den SC Oberweikertshofen holt die Mannschaft von Trainer Ben Enthart schnell einen Rückstand auf. An Spannung kann es die Partie wieder mit jedem Krimi aufnehmen.

Von Margit Messelhäuser

Das Fernsehprogramm am Sonntagabend wird sich bei Kauferings Trainer Ben Enthart ändern: Seit er mit seiner Mannschaft in die Fußball-Landesliga aufgestiegen ist, hat er schon am Nachmittag auf dem Platz einen Krimi, der „jeden Tatort zu einer leichten Komödie macht“. Auch das 2:2 gegen den Mitaufsteiger Oberweikertshofen war wieder so ein Krimi.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen