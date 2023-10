Fußball

vor 19 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering macht sich selbst Mut

Plus Der VfL Kaufering kämpft in der Fußball-Landesliga gegen den Abstieg. Diesmal geht es für den Tabellenvorletzten zum Aufsteiger Pfaffenhofen.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering nimmt den nächsten Anlauf, sich aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga zu arbeiten. Am Samstag, ab 14 Uhr, ist das Team des Trainerduos Grasse/Bonfert beim Aufsteiger Pfaffenhofen zu Gast. Allerdings kann Kaufering vermutlich nicht in Bestbesetzung auflaufen.

In der Kauferinger Kabine geht die Grippe um – schon am vergangenen Spieltag hatte unter anderem Manuel Detmar krank gefehlt, er wird vermutlich auch in Pfaffenhofen nicht zur Verfügung stehen, sagt Trainer Michael Grasse. Immerhin war Daniel Rimmer wieder im Training und auch für den zuletzt angeschlagenen Manuel Wolf könnte ein Einsatz infrage kommen: „Sein Knie scheint zu halten“, so Grasse. Auch Patrick Feicht hat nach seinem Einsatz zuletzt keine Nachwirkungen und sollte in Pfaffenhofen ebenfalls eine Option für das Kauferinger Trainerduo sein.

