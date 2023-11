Fußball

vor 34 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering muss eine Reaktion zeigen

Plus In der Fußball-Landesliga kassierte der VfL Kaufering eine Klatsche in Schwabmünchen. Am Samstag ist der Tabellenzweite zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Mit einer 0:9-Klatsche beim Spitzenreiter TSV Schwabmünchen ist der VfL Kaufering in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Eine Niederlage, an der Spieler und Trainerteam immer noch knabbern. Und am Samstag steht schon die nächste schwere Aufgabe an, dann ist der Tabellenzweite Unterhaching II zu Gast, Beginn ist um 14 Uhr.

Völlig überfordert waren die Kauferinger in Schwabmünchen. „Wir sind noch dabei, diese Niederlage zu verarbeiten und uns die Fehler durch den Kopf gehen zu lassen“, sagt Michael Grasse, der mit Sebastian Bonfert zusammen die Kauferinger trainiert. Bei Standards habe man ganz schwach verteidigt und „dann nicht mehr dagegen gehalten“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

