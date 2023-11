Landesliga: Der VfL Kaufering sorgt für eine Überraschung

Plus In der Fußball-Landesliga kann der Tabellenvorletzte VfL Kaufering einen beeindruckenden Sieg gegen Unterhaching II feiern. Trainer Bonfert findet eine einfache Erklärung.

Darauf haben vermutlich nur große Optimisten gehofft: Nach der 0:9-Klatsche beim Spitzenreiter der Fußball-Landesliga fährt der VfL Kaufering gegen den Tabellenzweiten einen 4:1-Sieg ein. Doch nicht mit dem Ergebnis sendet der VfL ein deutliches Lebenszeichen, auch mit der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Ein Tor war ein ganz besonderes.

Sebastian Bonfert, der zusammen mit Michael Grasse die Kauferinger trainiert, hat für den doch überraschenden Erfolg eine einfache Erklärung: „Die Jungs haben das Fußballspielen ja nicht verlernt. Aber diesmal haben sie sich wieder auf die Tugenden wie Zweikampfstärke, Einsatz und Willen besonnen.“