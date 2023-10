Fußball

Landesliga: Der VfL Kaufering verschläft die erste Halbzeit

Plus Beim Aufsteiger Pfaffenhofen gibt es für den VfL Kaufering erneut eine deutliche Niederlage. Ein Spiel steht in der Hinrunde der Fußball-Landesliga noch aus.

Auch beim Aufsteiger FSV Pfaffenhofen geht der VfL Kaufering leer aus. Bereits vor der Pause war in der Partie der Fußball-Landesliga die Vorentscheidung gefallen.

Wieder wurden die Mannschaft des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert eiskalt erwischt. Bereits in der 5. Minute ging Pfaffenhofen in Führung. Ganz bitter, denn es war ein Eigentor der Kauferinger. Der Ball sprang einem VfL-Spieler ans Schienbein und ging rein. Danach berappelte sich Kaufering, hatte auch die eine oder andere Chance, so wirklich ins Spiel fand der VfL aber nicht. Pfaffenhofen war effektiver, erhöhte in der 30. per Elfmeter und in der 40. Minute noch auf den 3:0-Halbzeitstand. „Das 3:0 ist vielleicht etwas hoch“, meinte Michael Grasse nach dem Spiel. „Die Führung für Pfaffenhofen geht aber in Ordnung, da wir die erste Halbzeit verschlagen haben.“

