Landesliga: Der VfL Kaufering will den Schalter umlegen

Nicht zu beneiden war Kauferings Keeper Michael Wölfl: in den vergangenen drei Spielen kassierte er zwölf Gegentore.

Plus Seit der Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga geschafft ist, läuft es nicht mehr beim VfL Kaufering. Im Heimspiel gegen Durach will man die Wende einleiten.

Von Margit Messelhäuser

Wie schwierig es ist, den Schalter wieder umzulegen, wenn mal der „Schlendrian“ reingekommen ist, merken gerade die Fußballer des VfL Kaufering. Den Klassenerhalt in der Landesliga hat das Team von Trainer Ben Enthart bereits geschafft, doch ausgerechnet, seit dies feststeht, läuft nichts mehr. Nun will man das Heimspiel gegen Durach am Samstag, ab 14 Uhr, nutzen, um doch noch die Kurve zu kriegen.

„Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, dieser Spruch ist hinlänglich bekannt – und ihr Ziel, den Klassenerhalt, haben die Kauferinger ja bereits erreicht. „So möchte aber ich die Saison nicht auslaufen lassen, das will keiner von uns“, sagt Trainer Ben Enthart. Allein schon mit Blick auf die neue Saison sei das alles andere als förderlich. „Man geht doch mit einer ganz anderen Motivation in die Vorbereitung, wenn man einen guten Abschluss hatte.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

