17:43 Uhr

Landesliga: Der VfL Kaufering will den Schwung mitnehmen

Plus Nach dem Überraschungserfolg in der Fußball-Landesliga will der VfL Kaufering bei Eintracht Karlsfeld nachlegen. Worauf die Trainer jetzt Wert legen.

Von Margit Messelhäuser

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der VfL Kaufering zuletzt mit dem 4:1-Sieg gegen den Zweiten der Fußball-Landesliga, die SpVgg Unterhaching II. Am Samstag will der VfL den Schwung mitnehmen und auch bei Eintracht Karlsfeld punkten.

Auch Kauferings Trainer Michael Grasse räumte ein, dass „wohl die meisten damit gerechnet hatten, dass wir gegen den Tabellenzweiten nicht erfolgreich vom Platz gehen“. Unter der Woche hatten die beiden die Übungseinheiten bereits auf den Kunstrasen verlegt, da die Partie am Samstag, ab 14 Uhr, ebenfalls auf Kunstrasen ausgetragen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

