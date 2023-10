Landesliga: Der VfL Kaufering will die Eigenfehler abstellen

Plus Der VfL Kaufering baut im Landesliga-Spiel gegen Olching auf den Heimvorteil. Einige Spieler stehen dem Gastgeber aber nicht zur Verfügung.

Es war ein Rückschlag für den VfL Kaufering: Beim FV Illertissen II, dem Schlusslicht der Fußball-Landesliga, kassierte das Team des Trainerduos Grasse/Bonfert eine bittere 2:1-Niederlage. Im Heimspiel am Samstag, ab 14 Uhr, gegen Olching bauen die Kauferinger auf den Heimvorteil, obwohl es wieder einige Ausfälle gibt.

Nach dem Heimsieg gegen Gilching waren die Kauferinger optimistisch nach Illertissen gefahren, doch mussten sie mit leeren Händen die Rückfahrt antreten. „Ich hoffe, dass dadurch das Selbstvertrauen nicht wieder verloren gegangen ist“, sagt Trainer Michael Grasse. Die Mannschaft wisse, dass sie in der Landesliga mithalten könne, aber: „Wir müssen wieder zu uns finden“, fordert der Coach. Gleichzeitig ist er zuversichtlich, dass dies gelingt. „Die Mannschaft hat die Moral, um sich da wieder rauszuarbeiten.“