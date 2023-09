Fußball

vor 2 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering will mutig spielen

Plus Der VfL Kaufering muss in der Fußball-Landesliga punkten. Am Sonntag geht es für das neue Trainer-Duo und sein Team nach Jetzendorf.

Von Margit Messelhäuser

„Es hilft nichts, wir müssen jetzt punkten.“ Kauferings Trainer Michael Grasse nimmt kein Blatt vor den Mund: Mit nur 7 Punkten steht der VfL in der Fußball-Landesliga auf einem Abstiegsplatz. Zusammen mit Sebastian Bonfert, der als Trainer zum VfL Kaufering zurückkehrte, soll nun die Wende gelingen. Am besten schon am Sonntag in Jetzendorf.

Eine Woche hatte das neuen Trainergespann Bonfert/Grasse nun Zeit, um den Kauferingern wieder mehr Selbstvertrauen zu geben. „Es funktioniert mit uns sehr gut“, sagt Grasse – man sei nicht nur einig über die Ziele und spreche sich vor und nach Training uns Spiele ab, „wir haben auch denselben Wortlaut“.

