Landesliga: Für Kaufering gibt es im Test ein Wiedersehen

Plus Für den Fußball-Landesligisten VfL Kaufering steht das erste Vorbereitungsspiel zu Haus an. Mit dem Gast aus Bobingen hat man noch eine Rechnung offen.

Für die Landesliga-Fußballer des VfL Kaufering steht am Samstag das zweite Testspiel an. Ab 13.15 Uhr ist der Bezirksligist TSV Bobingen im Kauferinger Sportzentrum zu Gast. VfL-Trainer Ben Enthart hat für dieses Spiel einen klaren Schwerpunkt bei seinem Team gesetzt.