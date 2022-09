Fußball

07:02 Uhr

Landesliga: Für Kauferings Trainer ist es „das Spiel des Jahres“

Plus Am Samstag erwartet der Landesliga-Aufsteiger Kaufering den Mitaufsteiger TV Erkheim. Die beiden Fußballteams verbindet inzwischen eine Freundschaft.

Von Margit Messelhäuser

Sieben Spiele ohne Niederlage und zuletzt auch noch den Tabellenführer gestürzt: Für den Aufsteiger VfL Kaufering läuft es in der Fußball-Landesliga hervorragend. Am Samstag steht wieder ein Heimspiel an: Ab 14 Uhr ist mit dem TV Erkheim ein guter Bekannter zu Gast, an den die Kauferinger allerdings nicht allzu gute Erinnerungen haben, zumindest auf dem Platz.

