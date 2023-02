Landesliga-Fußballer des VfL Kaufering feiern Schützenfest

Plus Kauferings Landesliga-Fußballer gelingt nach zwei Niederlagen in der Vorbereitung ein Kantersieg. Warum dieser Trainer Enthart doppelt wichtig ist.

Mit dem TSV Murnau hatte der VfL Kaufering noch eine Rechnung offen: Im Test im Sommer hatte sich der Landesligist dem Bezirksligisten geschlagen geben müssen. Diese Rechnung wurde nun eindrucksvoll beglichen. Mit 7:0 setzten sich die Kauferinger durch. Für VfL-Trainer Ben Enthart zählt aber nicht nur die Höhe des Ergebnisses, für ihn ist etwas anderes noch wichtiger.