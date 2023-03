Fußball

vor 51 Min.

Landesliga: Ganz bitterere Niederlage für den VfL Kaufering

Für Kauferings Trainer Ben Enthart und sein Team gab es in der Fußball-Landesliga erneut eine Niederlage.

Plus Der VfL Kaufering geht in der Fußball-Landesliga im zweiten Spiel nach der Winterpause leer aus. In Schwabmünchen fallen die Tore erst sehr spät.

Von Margit Messelhäuser

Dem Fußball-Landesligisten ist der Start nach der Winterpause gründlich misslungen: Nach der Niederlage im Nachholspiel gegen Jetzendorf (1:3) ging der VfL auch in Schwabmünchen leer aus. Am Ende stand es 2:1 für die Gastgeber.

