vor 34 Min.

Landesliga: Im dritten Anlauf soll es bei Kaufering klappen

Nach der Heimniederlage unterlagen die Kauferinger (weiße Trikots) auch in Schwabmünchen. Jetzt soll der erste Sieg her.

Plus Der Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering kommt nach der Winterpause nicht recht in Fahrt. Am Samstag wollen die Fußballer gegen Olching die Wende schaffen.

Von Margit Messelhäuser

Sind auch für den VfL Kaufering aller guten Dinge drei? Am Samstag nehmen Trainer Ben Enthart und sein Team den dritten Anlauf, um im Jahr 2023 die ersten Punkte in der Fußball-Landesliga einzufahren. Zu Gast ist ab 14 Uhr der SC Olching.

