Landesliga: Ist beim VfL Kaufering der Knoten geplatzt?

Plus Kauferings Fußballer holen in der Landesliga den ersten Sieg nach der Winterpause. Jetzt kommt der SV Mering zum Derby.

Im vierten Anlauf hat es beim VfL Kaufering endlich geklappt: Der Aufsteiger konnte in der Fußball-Landesliga nicht nur die ersten Punkte im Jahr 2023 einfahren, es war auch der erste Sieg. Am Samstag will man nun zu Hause nachlegen, mit dem SV Mering hat man dabei sogar eine Art Derby vor sich.

Wie wichtig der Sieg für die Kauferinger war, habe er deutlich gespürt, sagt Trainer Ben Enthart. Nicht nur, dass der Sieg am Abend wohl noch ausgiebig gefeiert wurde („Am Sonntagmorgen standen noch einige Autos am Sportzentrum.“), auch im Training habe sich die Erleichterung gezeigt. „Der eine oder andere hat eine ganz andere Leichtigkeit bei seinen Aktionen“, verrät Enthart.

Kaufering will die Spiele wieder mit der nötigen Leichtigkeit angehen

Diese Leichtigkeit wolle man nun auch in der Partie gegen Mering zeigen. „Bei aller Ernsthaftigkeit hat uns in den vergangenen Jahren auch diese Unbeschwertheit ausgezeichnet“, blickt der Coach zurück – diese, hofft er, habe man nun wiedergefunden.

Allerdings erwartet er gegen Mering keine leichte Aufgabe. Die Gäste stehen nämlich auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz. „Ich weiß auch, dass ihr Trainer Ende der Saison aufhört und er will sicher nicht mit einem Abstieg gehen“, sagt Enthart. Schon im Hinspiel sei es eine „ganz enge Sache“ gewesen – die aber mit einem 2:1 für Kaufering endete. Diesen Erfolg will man im Rückspiel natürlich wiederholen. Die Partie beginnt am Samstag um 14 Uhr.