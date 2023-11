Landesliga: Ist beim VfL Kaufering der Knoten geplatzt?

Zum ersten Mal in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga gewinnt der VfL Kaufering zwei Spiele in Folge. Doch nicht nur das gibt Auftrieb.

Zum ersten Mal in dieser Saison gelingen dem VfL Kaufering zwei Siege in Folge: Nach dem überraschenden 4:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Unterhaching II holte sich das Team des Trainergespanns Grasse/Bonfert auch in Karlsfeld die drei Punkte.

Und es war kein glücklicher Sieg für die Kauferinger. „Spielerisch war unser Auftritt noch besser als gegen Unterhaching“, sagt Coach Michael Grasse. So hätte der Sieg durchaus auch noch höher ausfallen können, denn die Kauferinger hatten noch mehrere gute Chancen. Von den Hausherren war dagegen wenig zu sehen. „Unser Keeper Michael Wölfl hatte zwei, drei Bälle zu halten, die waren aber nicht ernstzunehmen“, sagte Michael Grasse.

Die Tore fallen kurz vor und gleich nach der Pause

In der 43. Minute war es Manuel Wolf, der den VfL in Führung brachte und direkt nach Wiederanstoß (47.) stellte Patrick Feicht den 2:0-Endstand her. Zwar bemühte sich Karlsfeld, den Rückstand aufzuholen und schlug eine ruppige Gangart an, doch „wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen2, so Grasse.

Bitter allerdings war, dass Fabian Schwabbauer nach einem Zusammenstoß verletzt ausgewechselt werden musste. „Er hatte Kopfschmerzen und wir wollten kein Risiko eingehen“, so Grasse. Jetzt sei es Ziel, bis zur Winterpause ungeschlagen zu bleiben – zwei Spiele stehen noch an.

VfL: Wölfl, Bauer, Ansorge, Schwabbauer (80. Rimmer), Th. Hasche, D. Neuhaus, Feicht, Muha, N. Neuhaus (94. M. Hasche), Wolf, Detmar (87. Wille).