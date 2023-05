Landesliga: Kaufering bietet Sonthofen nur eine Halbzeit Paroli

Plus Gegen den FC Sonthofen nimmt sich der VfL Kaufering viel vor. Doch nur in der ersten Halbzeit ist man auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga.

Viel vorgenommen hatte sich der VfL Kaufering im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Fußball-Landesliga. Doch in der zweiten Halbzeit drehte Sonthofen auf und setzte sich am Ende deutlich – etwas zu deutlich – mit 5:1 durch.

Vor allem die erste Halbzeit war mindestens ausgeglichen. Nachdem die Kauferinger den anfänglichen Rückstand (17.) durch Florent Sekiraqa (21.) ausgeglichen hatte, waren die Gastgeber am Drücker. Die Elf von Trainer Ben Enthart erarbeitete sich einige gute Chancen, doch dann trafen die Gäste – zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend – zum 2:1 (32.), mit dem es in die Pause ging.