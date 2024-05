Landesliga: Kaufering feiert den zweiten Sieg in Folge

Der VfL Kaufering verbucht in der Fußball-Landesliga den zweiten Sieg in Folge. Dennoch droht weiterhin die Relegation, da die Konkurrenz auch punktet.

So oft hatte der VfL Kaufering in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga ein frühes Gegentor kassiert, doch diesmal lief es anders. Im letzten Saisonheimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen brachten sich die Kauferinger mit einem frühen Treffer auf die Siegerstraße. Ob es aber noch reicht, um die Relegation zu vermeiden, wird erst der letzte Spieltag zeigen.

"Insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg", fasste Kauferings Spielertrainer Sebastian Bonfert das 2:0 gegen Pfaffenhofen zusammen. Diesmal habe sein Team wenig zugelassen und die Chancen genutzt. "Wir hätten sogar noch mehr Möglichkeiten gehabt", so Sebastian Bonfert. Für die Kauferinger war es nach dem 1:0 in Olching der zweite Sieg in Folge.

Schon in der 9. Minute fällt das 1:0 für Kaufering

Nach einem guten Umschaltmoment über Patrick Feicht hatte Niklas Neuhaus bereits in der 9. Minute den Gastgeber in Führung gebracht. "Der frühe Führungstreffer hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben", sagte Bonfert, der sich selbst erst in der Nachspielzeit einwechselte - seine Mannschaft benötigte bis dahin nicht die Erfahrung des Routiniers. Nach der Führung hatte Kaufering das Spiel im Griff, es ging aber mit dem 1:0 in die Kabine. Auch in die zweite Halbzeit starteten die Kauferinger gut, versäumten es aber, die Führung auszubauen. In der 83. Minute wurde Felix Mailänder im Strafraum gefoult, Niklas Neuhaus schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter zum 2:0-Endstand.

Trotz des Erfolgs bleiben die Kauferinger auf dem 15. Tabellenplatz, doch es wird ein spannender letzter Spieltag: Karlsfeld und Illertissen II, die beide mit zwei Punkten mehr vor Kaufering liegen, spielen am letzten Spieltag gegeneinander. "Wenn wir gewinnen, und sie unentschieden spielen, sind drei Teams punktgleich, wie es dann gerechnet wird, weiß ich noch nicht", sagte Bonfert. Die beiden besten Tabellenvierzehnten der fünf Gruppen haben den Klassenerhalt ohne Relegation geschafft. Kaufering würde diese Hürde aller Wahrscheinlichkeit nach nehmen - sobald es Platz 14 erreicht.

