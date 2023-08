Fußball

Landesliga: Kaufering geht leer aus - und verliert den Trainer

Nach der heftigen Niederlage in Ehekirchen hat Kauferings Trainer Christian Feicht das Handtuch geworfen.

Plus Der VfL Kaufering kassiert in Ehekirchen wieder eine dicke Packung. Nach dem Spiel gibt Trainer Christian Feicht seinen Rücktritt beim Fußball-Landesligisten bekannt. Wie es weitergeht.

Es wird eine schwere Saison für den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga: Momentan kann sich das Team nicht aus dem Tabellenkeller befreien - in Ehekirchen setzte es die dritte deftige Niederlage in Folge. Mit 1:6 musste sich der VfL beim Tabellendritten geschlagen geben - und sich einen neuen Trainer suchen.

Vor dem Spiel hatte sich Kauferings Trainer Christian Feicht kämpferisch gegeben: Man müsse und werde sich nicht verstecken. Wie angekündigt spielten die Kauferinger auch nach vorne, pressten immer wieder hoch und erkämpfte sich die Bälle, doch die wirklich guten Abschlüsse fehlten. Das war bei Ehekirchen anders. Schon in der 9. Minute ging die Heimelf in Führung. Kaufering steckte den Rückschlag weg, musste aber nur zehn Minuten später den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Bitter dann das 3:0 (51.), doch Manuel Detmar verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:3. Der VfL setzte nach, aber mit drei Toren innerhalb nicht mal zehn Minuten (65., 69., 72. Minute) schraubte Ehekirchen das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe.

