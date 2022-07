Fußball

vor 2 Min.

Landesliga: Kaufering ist beim Mitaufsteiger Hollenbach zu Gast

Für den VfL Kaufering (schwarze Trikots) steht in der Fußball-Landesliga gleich eine englischer Woche an.

Plus Der VfL Kaufering fährt in seinem ersten Spiel in der Fußball-Landesliga einen Sieg ein. Am Mittwochabend tritt das Team von Trainer Enthart bei einem weiteren Liga-Neuling an.

Von Margit Messelhäuser

Die Euphorie mitnehmen, das wollen die Kauferinger Fußballer nach dem Auftaktsieg in der Landesliga. Bereits am Mittwoch steht das nächste Spiel an, dann beim Mitaufsteiger Hollenbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen