Landesliga: Kaufering kommt in Sonthofen gewaltig unter die Räder

Plus Der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga unterliegt deutlich beim Favoriten. Warum Trainer Enthart damit leichter leben kann, als mit einer knappen Niederlage.

Es sieht auf den ersten Blick wirklich bitter aus: Mit 0:6 unterliegt der VfL Kaufering beim FC Sonthofen. Aber: Während Sonthofen als Aufstiegskandidat in die Bayernliga gehandelt wird, spielt der VfL Kaufering seine erste Saison überhaupt in der Fußball-Landesliga, und das hervorragend. Zwar verlieren die Kauferinger damit die Tabellenführung, doch damit sollte man gut leben können.