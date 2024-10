Kellerduell in der Fußball-Landesliga: Für den Tabellensechzehnten VfL Kaufering zählen am Samstag (ab 14 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht TV Erkheim (erst ein Punkt in 14 Spielen) nur drei Punkte – zumal es danach gegen die Top-Teams Gundelfingen und Schwabmünchen geht. „Da erwartet natürlich jeder einen Sieg“, sagt der neue Trainer Franco Simon (47) - so auch er.

