Fußball

08:07 Uhr

Landesliga: Kauferings Trainer hadert mit dem Schiri

Plus Der VfL Kaufering kassiert in der Fußball-Landesliga die zweite Niederlage in Folge. Dabei kann Trainer Enthart seinem Team keinen Vorwurf machen.

Von Margit Messelhäuser

Es ist sehr selten, dass sich Kauferings Trainer Ben Enthart über die Leistung eines Unparteiischen äußert. Diesmal war der Coach des Fußball-Landesligisten aber doch nicht gerade einverstanden mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Denn die 2:3-Niederlage gegen Gersthofen wäre durchaus vermeidbar gewesen.

Nach dem 1:5 in Erkheim die zweite für die Kauferinger, dennoch war es ein ganz anderes Spiel, so Enthart. „Wir waren klar die bessere Mannschaft und ich kann meinen Spielern eigentlich keinen Vorwurf machen“, lautete sein Fazit nach der Partie. Allerdings gewinne eben der, der die Tore machen – oder besser: Dessen Tore auch anerkannt werden.

