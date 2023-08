Landesliga: Sebastian Bonfert kehrt zum VfL Kaufering zurück

Der VfL Kaufering hat die Trainerfrage schnell gelöst. Sebastian Bonfert kehrt zum Fußball-Landesligisten zurück und ist beim Heimspiel am Freitag schon dabei.

Jetzt ging es sehr schnell: Keine Woche, nachdem sich der Fußball-Landesligist VfL Kaufering von Trainer Christian Feicht getrennt hat, gibt es einen Nachfolger. Sebastian Bonfert, bis Ende vergangener Saison noch Leistungsträger auf dem Platz, steht künftig beim VfL an der Seitenlinie. Aber er erhält Unterstützung, wie Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair sagt.

Bereits am Freitagabend, wenn die Kauferinger ab 18.30 Uhr zu Hause gegen Oberweikertshofen spielen, wird Bonfert dabei sein. "Er wird aber nicht für Kaufering spielen", sagt Uli Stengelmair. Zu Saisonbeginn war Bonfert von Kaufering nach Landsberg gewechselt, wo er in der Reserve spielt. Und bis zum Winter soll der Spielerpass des 35-Jährigen auch in Landsberg bleiben.

In Kaufering wird Bonfert zusammen mit dem bisherigen Co-Trainer Michael Grasse ein Trainer-Duo bilden, sagt Uli Stengelmair. Die nächsten Wochen würden dann die weitere Entwicklung zeigen. "Wir hatten auch andere gute Kandidaten, aber das ist aus unserer Sicht momentan die beste Lösung", so der Sportliche Leiter des VfL Kaufering.

Sebastian Bonfert ist mit Kaufering in die Landesliga aufgestiegen

Bonfert spielte unter anderem für Memmingen in der Regionalliga und war beim Bayernligisten TSV Landsberg zusammen mit Muriz Salemovic Spielertrainer. In der Saison 2021/22 wechselte er vom TSV Landsberg nach Kaufering und stieg mit dem Team unter Trainer Ben Enthart in die Landesliga auf. Nach der Saison 2022/23 wechselte er in die zweite Mannschaft des TSV Landsberg.