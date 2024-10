Landesliga: VfL Kaufering trennt sich von seinem Trainerduo

Es ist nicht die ganz große Überraschung: Der VfL Kaufering hat sich von seinem Trainerduo Sebastian Bonfert und Michael Grasse getrennt. Die beiden waren nach der 2:4-Niederlage der Kauferinger in Manching zurückgetreten, teilte Kauferings Sportlicher Leiter Uli Stengelmair mit. Ihr Nachfolger leitet bereits am Dienstagabend das Training.

In der vergangenen Saison schafften die Kauferinger am letzten Spieltag noch den direkten Klassenerhalt, eigentlich sollte die Saison 2024/25 ruhiger werden. Doch dazu kam es nicht: Von Beginn an stand der VfL wieder im unteren Tabellendrittel, immer wieder auch auf einem Abstiegsplatz. Die Stühle von Spielertrainer Sebastian Bonfert und seinem Co-Trainer Michael Grasse wackelten schon länger. „Nach der Niederlage in Manching haben sich beide auch vom Team verabschiedet“, sagt Uli Stengelmair.

Franco Simon trainierte bislang Unterpfaffenhofen

Einen Nachfolger kann der Sportliche Leiter des VfL bereits präsentieren: Franco Simon übernimmt die Mannschaft. Der 47-jährige ist schon seit einigen Jahren Trainer beim SC Unterpfaffenhofen und steht mit seinem Team auf Platz drei in der Kreisliga 2 Zugspitze. Für die neue Aufgabe in Kaufering habe der SCU dem Trainer keine Steine in den Weg gelegt, so Stengelmair. Simon trainierte in der Vergangenheit den SCU auch in der Bezirksliga, war auch bereits für Jugendteams des TSV Schwabmünchen verantwortlich.

Sein Debüt für den VfL Kaufering gibt Simon am Samstag, 12. Oktober, mit dem Heimspiel gegen den TV Erkheim. Gegen das Schlusslicht der Landesliga Südwest müssen die Kauferinger punkten, um nicht komplett den Anschluss zum Mittelfeld zu verlieren. Aktuell stehen die Kauferinger mit Rang 16 gerade noch über den direkten Abstiegsplätzen. Ob Sebastian Bonfert als Spieler beim VfL Kaufering bleibt, steht noch nicht fest.