Landesliga: Vor dem neuen Kauferinger Trainer-Duo liegt viel Arbeit

Auf Kauferings Trainer-Duo Sebastian Bonfert und Michael Grasse (beide stehend, von links) wartet noch einiges an Arbeit.

Plus Der VfL Kaufering kommt in der Fußball-Landesliga nicht in die Spur. Gegen Oberweikertshofen vergibt die Heimelf zu viele Chancen und geht leer aus.

Von Margit Messelhäuser

Die schlechte Nachricht zuerst: Auch gegen den SC Oberweikertshofen geht der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga leer aus. Die gute: Dass was drin ist, bei den Kauferingern, zeigte die zweite Halbzeit. Aber vor dem neuen Trainer-Duo liegt noch viel Arbeit.

Mit Sebastian Bonfert und Michael Grasse, dem bisherigen Co-Trainer, präsentierte der VfL Kaufering ein neues Team an der Seitenlinie. Für die Wende konnte es in seinem ersten Spiel nicht sorgen. Gegen den SC Oberweikertshofen mussten sich die Kauferinger mit 0:2 geschlagen geben - die schlechtere Mannschaft waren die Gastgeber aber nicht. Doch erneut versäumte man es, die Chancen zu nutzen. Dass Oberweikertshofen einen sehr rüden Gang einlegte und der anfangs sichere Schiedsrichter im Laufe der Partie immer wieder mal seine Linie verlor, war für die Hausherren nicht förderlich.

