Landesligist VfL Kaufering: Niederlage an der Iller

Plus Landesliga-Aufsteiger VfL Kauferingverliert ein kräftezehrendes Auswärtsspiel.

In der Fußball-Landesliga südwest gastierte der VfL Kaufering am Sonntag auswärts gegen die Reserve des FV Illertissen. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften ab. Kaufering zeigte sich agiler. Doch die erste gefährliche Aktion gehörte den Gastgebern.