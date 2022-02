Fußball: Landsberg und Denklingen testen gegen starke Teams

Die Fußballer des TSV Landsberg und VfL Denklingen testen gegen starke Teams. Die Stimmungslage ist aber in den beiden Mannschaften sehr verschieden.

Am Wochenende stehen für den TSV Landsberg und den VfL Denklingen die nächsten Testspiele gegen starke Gegner an. Im Gespräch unserer Redaktion mit den Trainern zeigt sich, dass die Stimmungslage in den beiden Vereinen sehr unterschiedlich ist.

Ganze neun Spieler konnte TSV-Spielertrainer Muriz Salemovic am Mittwoch im Training begrüßen. Etwas einstudieren fürs Spiel gegen den Tabellenführer der Landesliga Südwest war da nicht möglich. Sonthofen tritt am Samstag im Sportzentrum Landsberg an. Der Anpfiff wurde auf 12.30 Uhr vorverlegt. Fünf Leistungsträger fehlen dem TSV, weil sie noch keinen vollständigen Impfschutz haben. Zudem fallen Branko Nikolic und Sebastian Schmeißer wegen Zerrungen aus.

Landsbergs Spielertrainer Muriz Salemovic blickt mit Sorge auf die aktuelle Situation. beim TSV Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

„Wir wollen eigentlich in der Bayernliga noch mal oben angreifen, das wird schwer. Die Probleme werden uns die ersten zwei oder drei Ligaspiele noch begleiten“, so Salemovic. Start nach der Winterpause ist am 19. Februar gegen Deisenhofen. Gegen Sonthofen wird der TSV wie im verlorenen Test gegen Durach auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Immerhin steht Steffen Krautschneider nach seinen Flitterwochen wieder zur Verfügung. Sonthofen bescheinigt er einen großen Kader, in dem kaum ein Spieler qualitativ abfalle. „Sie sind kommende Saison sicher in der Bayernliga. Das ist ein echter Prüfstein für uns.“

Ganz anders ist es in Denklingen. „Es waren 22 Spieler im Training. Ich bin begeistert, wie das Team mitzieht“, lobt Trainer Markus Ansorge, der sich auch über die „traumhaften“ Trainingsbedingungen im neuen Bürger- und Vereinszentrum freut, wo auf Kunstrasen geübt werden kann.

Denklingens Trainer will offensives Spielkonzept testen

Am Samstag tritt der Bezirksligist dort ab 15 Uhr gegen den Landesligisten Kaufbeuren an. „Sie sind stark und können, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen, auf Platz zwei vorrücken“, ordnet der Coach den Gegner ein. Ansorge kündigt an, in der Partie einiges ausprobieren zu wollen, unter anderem hoch zu stehen und die Räume geschickt eng zu machen. Auch die Offensivkräfte sollen tief in der Hälfte des Gegners stehen, um über frühes Gegenpressing und schnelles Umschalten zum Erfolg zu kommen. Verzichten muss er auf Michael Stahl und Andreas Schiessl.

