Landsberg X-Press hofft auf Rückkehr des Quarterbacks

Plus Die American Footballer sind bei den Franken Knights in Rothenburg ob der Tauber gefordert. Der Präsident des Vereins blickt auf die Partie.

Von Christian Mühlhause

Es sind intensive Wochen für die American Footballer von Landsberg X-Press. Am Samstag müssen sie in der Regionalliga bereits das vierte Wochenende in Folge antreten, während der Spielplan anderen Mannschaft mehr Zeit zur Regeneration einräumt. Warum das so ist und wie er auf das anstehende Spiel bei den Franken Knights in Rothenburg ob der Tauber blickt, erklärt Präsident Markus Gruberbauer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auf dem Papier ist Landsberg X-Press Favorit im nächsten Spiel

„Natürlich würden wir auch lieber zwei Spiele bestreiten und hätten dann eine Woche Pause, aber das gibt der Ligaplan nicht her. Das Problem ist, dass einige Teams die Termine nehmen müssen, die sie kriegen können, und nicht der Hauptnutzer der Sportstätte sind wie wir im Sportzentrum Landsberg“, erklärt Gruberbauer.

