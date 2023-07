Fußball

Landsbergs Spielertrainer: Ein Spiel ist immer besser als Training

Für den TSV Landsberg (weiße Trikots) steht am Mittwoch das nächste Testspiel an.

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg erwartet Bobingen zum nächsten Test. Gegen den Aufsteiger in die Landesliga stehen nicht alle Akteure zur Verfügung.

Der TSV Landsberg bestreitet am Mittwoch, ab 19 Uhr, bereits das nächste Testspiel. Die Bayernliga-Fußballer erwarten dazu den Landesliga-Aufsteiger TSV Bobingen im 3C-Sportpark.

Bislang ist Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Kein Wunder, gab es doch in den beiden ernsthaften Testspielen gegen die Landesligisten Schwabmünchen und Schwaig bislang zwei deutliche Siege (7:1/6:2) – abgesehen vom 15:0-Erfolg im Benefizspiel gegen den TSV Finning. Und auch am Mittwoch „ist unser Anspruch wieder ein deutlicher Sieg“, so Hutterer im Gespräch mit unserer Redaktion.

