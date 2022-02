Letzter Test für Denklingens Fußballer vor dem Bezirksligastart

Plus Für die Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis stehen weitere Vorbereitungsspiele auf dem Plan. Der VfL Kaufering hat diesmal Unterdießen zu Gast.

Ein letztes Testspiel absolvieren die Fußballer des VfL Denklingen noch, dann gilt es für Trainer Markus Ansorge und sein Team, die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern zu verteidigen. Noch etwas länger kann sich der VfL Kaufering Zeit lassen, in der Gruppe Schwaben startet die Bezirksliga erst später. Kaufering testet diesmal gegen den Kreisklassisten Unterdießen.