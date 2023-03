Letzter Test gegen Top-Team für Bezirksligisten Denklingen

Plus Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen haben den SV Egg zu Gast. Die Voraussetzungen für den Gastgeber könnten besser sein.

Zum Abschluss der Vorbereitung haben sich die Denklinger Fußballer noch mal einen starken Gegner eingeladen. Am Samstag, ab 15 Uhr, ist der SV Egg/Günz, der Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben, im Denklinger Sportzentrum zu Gast.