Matchball für den VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Am Freitagabend sind die Denklinger (blaue Trikots) bei der U23 des FC Deisenhofen zu Gast. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft.

Plus Für den VfL Denklingen steht in der Fußball-Bezirksliga wieder ein „Sechs-Punkte-Spiel“ an. Am Freitag geht es für die Ansorge-Elf nach Deisenhofen.

Zum Freitagabendspiel ist der VfL Denklingen bei der Reserve des FC Deisenhofen zu Gast und hat den ersten Matchball, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Mit einem Sieg sollte das Team von Trainer Markus Ansorge ruhig auf die dann noch ausstehenden zwei Spiele blicken können.

Es ist also wieder ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für die Denklinger – bislang haben sie in diesen eiserne Nerven gezeigt. Deisenhofen steht mit 33 Punkten nur zwei Zähler über dem Abstiegsrelegationsplatz, aber auch die Denklinger haben „nur“ fünf Punkte Vorsprung. Für beide Teams also ein extrem wichtiges Spiel. „Ich denke, das wird ein 50-50-Spiel“, blickt Markus Ansorge auf die Partie.

