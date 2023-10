Fußball

Mit Gundelfingen hat der TSV Landsberg noch eine Rechnung offen

In der vergangenen Saison musste sich der TSV Landsberg (weiße Trikots) dem FC Gundelfingen zweimal geschlagen geben. Zum Abschluss der Hinrunde ist der FC Gundelfingen am Samstag in Landsberg zu Gast.

Plus In der vergangenen Saison der Fußball-Bayernliga unterlag der TSV Landsberg zweimal gegen den FC Gundelfingen. Am Samstag soll die Revanche erfolgen.

Von Margit Messelhäuser

Eines steht schon mal fest: Egal, wie die Partie gegen Gundelfingen ausgeht, der TSV Landsberg geht als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga in die Rückrunde. Die Frage ist nur: Wie viel Vorsprung nimmt das Team der Spielertrainer Hutterer/ Mölders mit? Das entscheidet sich am Samstag im 3C-Sportpark, wenn ab 14 Uhr der FC Gundelfingen zu Gast ist.

Mit breiter Brust können die Landsberger in diese Partie gehen. War der 5:1-Sieg zuletzt in Pipinsried wirklich ein Ausrufezeichen, das der Aufstiegsaspirant da setzte. Ein Drittel aller Gegentore, die der Regionalliga-Absteiger bislang kassierte (15), stammt vom TSV Landsberg. „Im ersten Training nach dem Spiel hat man schon gespürt, wie gut die Stimmung in der Mannschaft ist“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Doch dann galt der Fokus gleich wieder der anstehenden Aufgabe.

