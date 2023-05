Fußball

Nach 40 Jahren ist für Wolfgang Sanktjohanser (fast) Schluss

Plus Wolfgang Sanktjohanser hört zum Saisonende als Teammanager bei den Fußballern des TSV Landsberg auf. Der 60-Jährige war im Landkreis in mehreren Vereinen aktiv.

Von Margit Messelhäuser

Der 60. Geburtstag im vergangenen Oktober war der Auslöser für Wolfgang Sanktjohanser: „Jetzt ist Schluss mit Fußball.“ Zumindest was seine Funktion als Teammanager beim Bayernligisten TSV Landsberg betrifft. So ganz kann er sich vom Fußball nämlich noch nicht trennen.

Von klein auf hat der Fußball sein Leben geprägt und Sanktjohanser war in mehreren Vereinen im Landkreis als Spieler, Trainer und Funktionär aktiv. Begonnen hatte alles beim TSV Landsberg, wo sein Vater Trainer war, und dort endete seine lange Funktionärskarriere jetzt auch. Nach den ersten Jahren in der Jugend des TSV wechselte sein Vater zu Jahn Landsberg – und Wolfgang Sanktjohanser mit ihm. „Dort hab ich gespielt, bis ich 18 war, dann wollte ich aber zu einem höherklassigen Verein“, erzählt er. Und das war damals der SV Erpfting, der in der damaligen A-Klasse, was heute der Kreisliga entspricht, antrat. „Das war eine tolle Zeit, mit Heinz Pschorr hatten wir einen super Trainer, aber es war auch sehr gesellig“, blickt er zurück. Und Sanktjohanser brachte sich von Beginn auch in die Vereine, für die er spielte, mit ein. „Mit 20 Jahren habe ich dort schon eine Jugendmannschaft trainiert.“

