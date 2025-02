Nach dem Trainingslager steht für Kaufering der letzte Test an

Zu einer ungewöhnlichen Zeit starten die Kauferinger Fußballer in ihr letztes Testspiel: Bereits ab 11 Uhr hat der Landesligist am Samstag den Bezirksligisten Lagerlechfeld zu Gast. „Anschließend machen wir ein Weißwurstfrühstück, dann gehen die Jungs auf die Faschingsumzüge“, erklärt VfL-Trainer Franco Simon die Uhrzeit. Zuvor allerdings will er von seinem Team eine gute Leistung sehen.

Fünf Tage lang haben die Kauferinger bei einem Trainingslager nahe Barcelona am Feinschliff für den Kampf um den Klassenerhalt gearbeitet. „Das waren sehr intensive, aber auch sehr coole Tage“, berichtet der Kauferinger Coach. Die gemeinsame Zeit habe nicht nur den Teamgeist gefördert, es wurden auch viele Gespräche geführt. „Das war nicht nur für die Integration der neuen Spieler gut, es hat allen gutgetan“, ist der Coach überzeugt. Gleichwohl seien es sehr anstrengende Tage gewesen: „Wir haben in fünf Tagen sieben Trainingseinheiten abgehalten, die finden sonst in dreieinhalb Wochen statt.“ Und die Kauferinger absolvierten auch ein Testspiel: Gegen den Bezirksligisten SG Mettingen-Krenkingen (Schwarzwald), der sich dort ebenfalls in Form brachte, setzte sich das Team von Franco Simon mit 4:2 durch.

Icon Vergrößern Im Rahmen des Trainingslagers absolvierten die Kauferinger auch ein Testspiel. Foto: Simon Icon Schließen Schließen Im Rahmen des Trainingslagers absolvierten die Kauferinger auch ein Testspiel. Foto: Simon

Deshalb hatte es nach der Rückkehr noch zwei freie Tage gegeben, am Freitag bereitete sich das Team auf das Abschluss-Testspiel vor. „Mit Lagerlechfeld habe ich mich gar nicht so beschäftigt“, sagt Simon - viel wichtiger sei, was sein Team von dem Erarbeiteten zeigen kann. „Wir konnten im Trainingslager viele gute Schlüsse ziehen, aber es ist etwas anderes, das auch im Spiel umzusetzen“, so der Kauferinger Coach. Etwas angeschlagen kehrte Daniel Rimmer vom Spanien-Trainingslager zurück, ansonsten seien alle Spieler soweit fit. Abgesehen von Luis Siebenhaar, der noch an seiner Schulterverletzung laboriert. „Er war in Spanien dabei und hat auch das, was möglich war, mitgemacht, aber für einen Einsatz ist es noch zu früh“, sagt der Kauferinger Coach.

In die Punktrunde der Landesliga starten die Kauferinger am Freitag, 7. März, mit dem Heimspiel ab 18.30 Uhr gegen den TSV Jetzendorf. Aktuell hat der VfL neun Punkte Rückstand auf Rang 13, der den direkten Klassenerhalt bedeutet. Ein guter Start gegen den Tabellensechsten wäre enorm wichtig für Franco Simon und sein Team.