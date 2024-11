Nachwuchskicker der Sportfreunde Windach bejubeln Aufstieg

Windachs Nachwuchs hat den Aufstieg in die Kreisklasse gegen die U17-Mannschaft des TSV Geiselbullach geschafft. Bereits vor der Partie war klar, dass eines der beiden Teams aufsteigen wird. Die Relevanz des Spiels war beiden Mannschaften über die ganze Spielzeit anzumerken, weswegen es auch in den ersten 15 Minuten zu je einem Elfmeter auf beiden Seiten kam. Die wurden aber von den überragenden Torhütern gehalten.

Entscheidender Treffer für Windach fällt in der Nachspielzeit

Die Gäste gingen durch einen gut ausgespielten Angriff in der 19. Minute in Führung. Danach übernahm die Heimmannschaft und drückte fortan auf den Ausgleich. Diese Bemühungen blieben jedoch, unter anderem durch den überragenden Gästetorwart, bis zur Nachspielzeit der zweiten Hälfte ungenutzt. In der letzten Minute der Nachspielzeit kamen die Sportfreunde Windach, nach einem Abwehrfehler der Gästemannschaft, durch Felix Futterknecht zu dem hochverdienten Ausgleich. Dieser Treffer markierte den Fortbestand der Serie an ungeschlagenen Spielen und den Aufstieg in die Kreisklasse. (AZ)